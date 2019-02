Nach Messerattacke auf Pensionisten: Pflegerin wird psychiatrisch untersucht

LEONDING. 21-jährige Rumänin sitzt wegen Mordversuchs in U-Haft

Nachdem eine 21-jährige Pflegerin aus Rumänien am Freitagfrüh rund 20 Mal mit einem Küchenmesser auf einen 83-jährigen Pensionisten in Leonding eingestochen haben soll, ist am Wochenende die Untersuchungshaft über die junge Frau wegen versuchten Mordes verhängt worden.

„Das Motiv ist weiterhin unklar“, sagt die Linzer Staatsanwältin Ulrike Breiteneder. Die Beschuldigte habe in der Einvernahme davon gesprochen, sich gegen einen tätlichen Angriff gewehrt zu haben, dies aber nicht näher beschrieben. Auch von „Beschimpfungen“ durch das spätere Opfer sei die Rede gewesen.

Das Opfer und dessen Ehefrau sprachen davon, dass die „Chemie“ zwischen ihnen und der Pflegerin nicht gestimmt habe. Das betagte Paar sei auch mit den Pflegeleistungen der jungen Rumänin nicht zufrieden gewesen. Weil eine psychische Erkrankung der mutmaßlichen Täterin nicht ausgeschlossen ist, soll die 21-Jährige psychiatrisch begutachtet werden. Aufgrund der schlechten Deutschkenntnisse wurde ein Dolmetsch benötigt. Der 83-Jährige wurde zwar schwer, aber zum Glück nicht lebensgefährlich verletzt. Eine Operation sei nicht nötig gewesen.

Die Mordermittler des Landeskriminalamtes führen die Ermittlungen.

