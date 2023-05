Nach Messerattacke am Flotzingerplatz: Täter in Wels gefasst

Der 21-Jährige wurde am vergangenen Freitagnachmittag in der Wohnung seiner Freundin in Wels gefasst, teilte die Polizei am Montag mit. Er hatte noch versucht, einer Festnahme zu entgehen, indem er sich – wenig erfolgreich – neben dem Bett versteckte.

Zuvor war der junge Mann via internationalem Haftbefehl wegen versuchten Mordes gesucht worden. Er hatte sich unmittelbar nach der Tat in den Landkreis Passau abgesetzt. Dank Zeugenaussagen und umfangreicher Ermittlungen konnte er nun ausgeforscht werden.

Streit im Drogenmilieu

Hintergrund der Messerattacke war ein Streit im Drogenmilieu. Das spätere Opfer hatte sich am Ostersonntag mit sechs weiteren jungen Leuten mit dem Täter getroffen, weil sie Cannabis kaufen wollten. Dabei geriet der 18-Jährige mit dem Dealer in Streit.

Um diesen "unter vier Augen" zu klären, entfernten sich beide von der Gruppe. Die Auseinandersetzung eskalierte: Der 21-Jährige verletzte den Jüngeren mit einem Messer so schwer, dass er im Klinikum Wels notoperiert werden musste – die OÖN berichteten ausführlich. Mittlerweile ist das Opfer außer Lebensgefahr.

Täter zeigte sich geständig

Der 21-jährige Österreicher wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels in die Justizanstalt Wels überstellt. Er zeigte sich bei der Vernehmung umfassend geständig und gab sowohl die Messerattacke als auch Drogengeschäfte zu.

Er wird bei der Staatsanwaltschaft Wels wegen versuchten Mordes und dem Verkauf von monatlich rund 200 Gramm Marihuana seit dem Jahr 2018 – teils auch an unmündige Personen – angezeigt. Sechs weitere, am Vorfall beteiligte Personen, werden wegen der Delikte Begünstigung, Unterlassene Hilfeleistung, Erwerb und Besitz von Suchtmittel und Falschaussage vor der Kriminalpolizei angezeigt, so die Polizei.

Lokalisierung: Der Tatort unmittelbar neben dem Klinikum Wels

