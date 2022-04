Nach langer Corona-Pause endlich wieder Georgiritte

Rund um den Namenstag des heiligen Georg, der in Österreich bis in die 1960er-Jahre am 24. April gefeiert wurde und mittlerweile fast überall am 23. April begangen wird, organisieren passionierte Reiter Pferdewallfahrten – die sogenannten Georgiritte. Die Reiter kommen dabei von weitum zusammen und feiern einen ihrer beiden Schutzpatrone. Der zweite ist übrigens der heilige Leonhard, nach dem die Leonhardiritte Anfang November benannt sind.

Georg gilt in der christlichen Mythologie auch als einer der 14 Nothelfer. Mittelpunkt der Georgiritte ist nach den Festumzügen meist eine Pferdesegnung.

Nach einer vier Jahre lang andauernden Pause konnte gestern endlich wieder der traditionelle Georgiritt in Bad Ischl ausgerichtet werden – wie immer organisiert vom hiesigen Reit- und Fahrverein. "Es tut allen – sowohl den Akteuren als auch den Zusehern – sichtlich wohl, wenn dem Brauchtum nach der Corona-Pandemie wieder Leben eingehaucht wird", meinte ein begeisterter Zuschauer.

Begleitet von der Musikkapelle Weißenbach zogen die geschmückten Pferde und Fuhrwerke zu Ehren des heiligen Georg durch die Kaiserstadt Bad Ischl, vom Bus-Terminal bis zur Trabrennbahn im Ortsteil Kaltenbach. Dort wurden bei herrlichem Frühlingswetter Pferde, Reiter und Fuhrwerke gesegnet. Anschließend konnten die Reiter beim Kranzlstechen ihr Geschick unter Beweis stellen.

In Bad Wimsbach-Neydharting im Bezirk Wels-Land versammelten sich gestern Vormittag viele Pferdefreunde anlässlich des Georgirittes bei der Filialkirche Wim. Nach dem großen Festzug zur Georgskirche in Kösslwang mit den teilnehmenden Vereinen, Feuerwehr, Musikkapelle, Goldhaubenfrauen und Gemeindevertretern fand eine Pferdesegnung statt. Auch in Ampflwang (Bezirk Vöcklabruck) wurde gestern der traditionelle Georgiritt abgehalten. (gs)