Nach Kuh-Urteil: Warnschilder statt Sperren

Der Almauftrieb beginnt heuer aufgrund des schneereichen Winters später als üblich. Diese Verzögerung nutzen die Almbauern, um sich rechtlich abzusichern. Auf grünen Warnschildern wird auf die Gefahr, die von den Weidetieren ausgeht, hingewiesen.

Der Grund für dieses Vorgehen ist ein Gerichtsurteil aus dem Februar. Damals wurde ein Tiroler Landwirt zu 490.000 Euro Schadenersatz verurteilt, nachdem eine deutsche Touristin auf seiner Alm von einer Kuh zu Tode getrampelt worden war. Der Aufschrei unter den Almbauern war nach dem so genannten "Kuh-Urteil" groß.

Es war ein Richterspruch mit weitreichenden Folgen: Zahlreiche Landwirte kündigten an, aufgrund des Risikos derartiger Schadenersatzforderungen auf ihren Almbetrieb zu verzichten. Zumindest in Oberösterreich hat offenbar kein Almbauer diese Drohung wahr gemacht. "Ich weiß von niemandem, der heuer seine Alm nicht mehr bewirtschaften möchte", sagt Johann Feßl, Obmann der Almbauern.

Ein Regelwerk, wie man sich auf der Alm richtig verhält, wurde erarbeitet und im März veröffentlicht. Um das Risiko von Haftungsklagen für Almbauern zu verringern, hat das Land Kärnten die bestehende Haftpflichtversicherung für Almbauern erweitert.

Auch in Oberösterreich ist eine derartige Erweiterung – also ein höherer Versicherungsschutz durch das Land – in Diskussion.

Das wird auch am 12. Juni bei einem Runden Tisch zum Thema Sicherheit auf den Almen Thema sein, wie Wilfried Söllradl aus dem Büro von Landesrat Max Hiegelsberger (VP) verrät. Diese Erweiterung könnte dann auch Graubereiche, die bei privaten Haftpflichtversicherungen bleiben, abdecken, zum Beispiel wenn ein Wanderer von einer Kuh verletzt wird, bei der nicht klar ist, wem sie gehört – Stichwort Gemeinschaftsalmen.

Zudem wurde am 5. April eine Gesetzesänderung in Begutachtung geschickt, die am 1. Juni hätte in Kraft treten sollen. Bisher nahm das Gesetz die Tierhalter stark in die Verantwortung. Künftig sollen auch die Almbesucher Verantwortung tragen. "Die Angst vor Rechtsunsicherheit darf nicht zwischen Almbauern und Touristen stehen. Es geht um das gute Miteinander auf Österreichs Almen und Weiden", sagt die ehemalige Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (VP). Die politischen Ereignisse der vergangenen Wochen machen es fraglich, ob diese Gesetzesänderung nun tatsächlich kommen wird. Ob die Übergangsregierung die Novelle – mit Mehrheit im Parlament – dann dem Bundesrat weiterreichen können wird, ist ungewiss.

Eine unangenehme Situation, die zu einer "typisch österreichischen Lösung" führen könnte: neun Länder, neun Gesetze.

"Es wäre natürlich willkommen, dass man eine einheitliche Regelung hat und kein Stückwerk", sagt Söllradl. Nachsatz: "Sollte es aber zu einer Bundesländer-Regelung kommen, dann wird sich diese am Bundesgesetzesentwurf orientieren. Schon aus praktikablen Gründen. Wenn ich zum Beispiel beim Wandern über eine Bundeslandgrenze gehe, sollte es auf beiden Seiten gleich oder ähnlich geregelt sein."

Neben diesen Überlegungen sowie der ohnehin vorhandenen privaten Haftpflichtversicherung der Landwirte hat auch Landesrat Markus Achleitner (VP) angekündigt, die Wegehalterhaftpflichtversicherung, die von den Tourismusregionen übernommen wird, zu erweitern.

„Jeder Wanderer ist selbst verantwortlich"

Johann Feßl ist Obmann der Oberösterreichischen Arbeitsgemeinschaft für Alm und Weide.

Wie lassen sich Kuh-Attacken auf den Almen am wirkungsvollsten vermeiden?

Feßl: Es muss der Bevölkerung, ob Bauer oder Almbesucher, klar sein, dass wir nicht alleine auf der Welt sind – schon gar nicht, wenn man auf den Almen bei den Tieren unterwegs ist. Wenn dieser Nachdenkprozess in Gang kommt, dann ist der Großteil der Gefahren schon gebannt.

Zusammengefasst: Kühe auf der Weide sind keine Kuscheltiere.

Selbst wir Landwirte, die jeden Tag mit den Tieren arbeiten, haben größten Respekt. Du weißt nie, was der Auslöser für eine Attacke sein kann.

Es ist unmöglich, die Almen gänzlich einzuzäunen. Zum einen, weil es sich ja oftmals um Bundesforste handelt.

Grundsätzlich zäunen wir unsere Tiere ohnehin ein. In diesen eingezäunten Bereichen befinden sich aber unsere Besucher, weil die Wege durchgehen. Und das wäre zu viel verlangt, wenn man das auch noch auszäunen müsste. Auf Hochalmen ist das von der Topografie alleine schon nicht möglich, bedenken Sie, wie schwer es im Karstgebiet ist, dass wir überhaupt Wasser für die Tiere haben.

Das Land Kärnten will einen erhöhten Betrag zahlen, damit das Risiko für Almbauern verringert wird. Ist das eine Lösung?

Wir wollen, dass es überhaupt nicht so weit kommen kann, dass etwas passiert. Die Verantwortung liegt bei jedem Wanderer selbst. Wenn er sagt, ich marschiere dort, wo Rinder und Pferde sind, dann bin ich selbst verantwortlich. Das ist der Grundsatz, den wir Bauern vertreten. Jeder Bauer hat eine Haftpflichtversicherung, keiner geht das Risiko ein, dass er diese für seine Tiere nicht abschließt. Aber: Wir haben so viele verschiedene Strukturen, da stehen plötzlich ganz andere Leute in der Verantwortung. Da ist nicht mehr der Viehbesitzer, sondern der Obmann einer Weidegemeinschaft verantwortlich, oder eine Sennerin, die keine Haftpflichtversicherung abgeschlossen hat. Es gibt so viele verschiedene Fälle, und dafür wäre es notwendig, dass man eine Versicherungslösung hat, bei der nicht Einzelpersonen, die die Arbeit machen, zum Handkuss kommen, sollte etwas passieren.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.