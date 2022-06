Nach Kritik: Neue Regeln für Vergabe von Sondermitteln

Weil nun ein Teil der Fläche an ein Hotel verpachtet werden solle, werde es entgegen der ursprünglichen Intention weniger und nicht mehr freien Seezugang für die Allgemeinheit geben, so Severin Mayr, Klubobmann der Grünen. Landesrätin Michaela Langer-Weninger (VP) kündigte an, dass die Vergabe von Sondermitteln zum Ankauf von Seegrundstücken künftig genau geregelt werden solle. Man werde genau prüfen, "ob dieser theoretischen Bereitschaft die Umsetzung folgt", reagierte darauf Mayr.