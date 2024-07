Nach K.-o.-Tropfen: "Ich habe mich elendig gefühlt"

Jasmin Möstl ist mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen.

Zuerst atmet Jasmin Möstl tief durch, dann beginnt sie zu erzählen. Sie wolle mit ihrer Geschichte andere warnen, sagt sie in dem Video auf Facebook, Instagram und TikTok. Fast zehn Minuten berichtet sie von einem Abend, der zum Zeitpunkt der Aufnahme nur drei Tage zurückliegt. Ein Abend, an dem sie ihren Körper nicht mehr unter Kontrolle hatte, an dem sie erst viel Spaß hatte, aber dann verletzt und gedemütigt wurde.