Nach Indien abgeschoben: Kardinal Schönborn will Familie unterstützen

HASLACH/WIEN. Der Hindu-Nationalismus ist in Indien leider auf dem Vormarsch, Angehörige anderer Religionen haben zunehmend Repressalien zu befürchten.

Auch deshalb machen sich viele Menschen in Haslach und darüber hinaus Sorgen um das Schicksal der gut integrierten christlichen Familie Lopez, die wie berichtet in der Vorwoche in Schubhaft genommen und in ihre alte Heimat Indien ausgeflogen worden ist.

Besonders groß ist das Unverständnis über die Abschiebung, weil die 44-jährige Emilia, ihre 20-jährige Tochter Joia und Sohn Joshua (15) im Ort nicht nur gut aufgenommen worden waren, sondern auch wichtige Aufgaben betreuten. Die Mutter arbeitete in einem Gasthaus und diente als Mesnerin, ihre Tochter absolvierte eine Ausbildung als Altenpflegerin.

Nun will sich Kardinal Christoph Schönborn für die abgeschobene Familie einsetzen: Er wolle seine "guten Kontakte" nach Indien nützen, teilt ein Sprecher Schönborns mit. Der Wiener Erzbischof sei spät mit dem Fall befasst worden, man habe "in der kurzen Zeit nichts ausrichten können". Nun sei der Kardinal im Austausch mit Vertretern der Kirche in Indien. Es gehe jetzt darum, "andere Menschen guten Willens zu finden, die helfen können" und der davor gut integrierten Familie eine Rückkehr ermöglichen. Wie es in Medienberichten heißt, sei die Familie derzeit bei einem Freund untergebracht und dürfe sich frei bewegen. Sie habe aber Angst, allein schon aufgrund ihres römisch-katholischen Glaubensbekenntnisses.

Aus dem Innenressort von Minister Gerhard Karner (VP) hieß es, dass der Fall der indischen Familie rechtskräftig vom Bundesverwaltungsgericht entschieden worden sei und das sei zu akzeptieren. "Illegale Zuwanderung" und legale Zuwanderung zu Arbeitszwecken müsse man trennen. Das sind Argumente, die der Haslacher Bürgermeister Dominik Reisinger (SP) im konkreten Fall nicht nachvollziehen kann.

"Fixe Zusage für Pflegejob"

"Die Tochter hatte eine fixe Zusage, dass sie im Altenheim in Haslach zu arbeiten anfangen kann, denn wir suchen händeringend Pflegekräfte", sagt der Ortschef im OÖN-Gespräch. Familie Lopez sei in der Lage gewesen, sich völlig selbstständig zu versorgen, sagt Reisinger.

