Nach Indien abgeschoben: Kardinal Schönborn will Familie helfen

"Wir sind spät mit dem Fall befasst worden", der Wiener Erzbischof habe sich um die 40-jährige katholische Inderin Emilia Lopez sowie ihre 21-jährige Tochter Joia und den 15-jährigen Sohn Joshua bemüht, "aber in der kurzen Zeit nichts ausrichten können", bestätigte Schönborn-Sprecher Michael Prüller gegenüber Kathpress seine Aussagen, mit denen er in der Gratiszeitung "Heute" (Montag) zitiert wurde. Die drei davor in Haslach (OÖ.) lebenden Asylwerber waren am vergangenen Donnerstag aus der Schubhaft in ihr Heimatland ausgeflogen worden und befürchten im zunehmend hindunationalistischen Indien aufgrund ihres Glaubens Repressalien.

Der Kardinal sei aktuell im Austausch mit Vertretern der Kirche in Indien über den Fall, so Prüller. Jetzt gehe es darum, "andere Menschen guten Willens zu finden, die helfen können" und der davor gut integrierten Familie eine Rückkehr ermöglichen. In "Heute" heißt es, mittlerweile sei die Familie in einem Privathaus untergebracht, sie "können sich frei bewegen, leben aber in großer Angst", wie ein Freund der Familie berichtete: "Sie sind in Indien massiv an Leib und Leben bedroht. Alleine schon aufgrund ihrer römisch-katholischen Religion."

Auch Pfarre protestierte

Auch in Haslach an der Mühl herrscht Unverständnis über den behördlichen Umgang mit den Betroffenen, zumal ihre Arbeitskraft in Österreich dringend gebraucht würde: Die Mutter arbeitete als Köchin und engagierte sich als Mesnerin in der Pfarrgemeinde, die Tochter absolvierte eine Ausbildung zur Altenpflegerin. Bereits in der Fastenzeit hatten sich Pfarrangehörige im Rahmen der Protestaktion "40 Tage Menschlichkeit" für den Verbleib der alleinerziehenden Mutter und ihrer jugendlichen Kinder ausgesprochen. Auch die Art und Weise des fremdenpolizeilichen Vorgehens um 5 Uhr früh sorgte für Kritik.

Innenminister Gerhard Karner erklärte nach erfolgter Abschiebung, der Fall sei letztinstanzlich vom Bundesverwaltungsgericht entschieden worden - "das ist zu akzeptieren". Grundsätzlich müssen "illegale Zuwanderung und Asylmissbrauch" klar von legaler Zuwanderung zu Arbeitszwecken getrennt werden.

