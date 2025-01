Nach Hundebiss im Mühlviertel: Behörde prüft Verfahren gegen Besitzer

Freiwillig abgegeben hat der Besitzer jenen Rottweiler, der am Neujahrstag ein siebenjähriges Mädchen in Kirchberg ob der Donau attackiert und schwer verletzt hat. Wie berichtet, hatte eine Zehnjährige mit dem Hund im Garten Abrichte-Übungen durchgeführt, als das Nachbarsmädchen vorbeiging. Der Rottweiler visierte plötzlich den Pelzkragen an der Jacke des Mädchens an und attackierte sie. Die Siebenjährige wurde in Schulter, Oberarm und Unterschenkel gebissen und schwer verletzt in das Kepler