Nach Hinweis von Prostituierter: Überfall auf Steyrer Ehepaar verhindert

Einer Prostituierten ist es zu verdanken, dass ein Ehepaar aus Steyr nicht Opfer einer Gewalttat wurde. Denn es – wie berichtet – sollten der pensionierte Ex-Manager und seine Frau in ihrer Villa von einer fünfköpfigen Bande überfallen und beraubt werden. Doch die Polizei war schneller – die Cobra wartete auf die Täter und nahm sie fest.

Erst gestern gab die Polizei die näheren Hintergründe zu der vereitelten Straftat bekannt. Die Ermittlungen hatten bereits im April begonnen, als die Prostituierte bei der Wiener Polizei eine Anzeige machte. Sie war vergewaltigt und zu einer Scheinehe gezwungen worden, so der Vorwurf der Frau gegen einen 49-jährigen Palästinenser. Die Beamten drangen bei ihren Ermittlungen immer tiefer in das Netzwerk rund um den Drahtzieher ein. Dabei sind unter anderem auch Telefone abgehört und Verdächtige beschattet worden und so bekam die Polizei schließlich Wind davon, dass der 73-jährige Steyrer und seine Frau in ihrem Zuhause überfallen werden sollten. "Es handelt sich um die Verhinderung eines wirklich schweren Verbrechens", sagt der Wiener Polizeipräsident Werner Pürstl zu dem Ermittlungserfolg.

Video: Die Verdächtigen wollten einen ehemaligen MAN-Manager zuhause überfallen und dessen Frau zu entführen.

Täter von Cobra überrascht

Am 31. Juli sollte die "Home Invasion", also ein Raubüberfall im Zuhause der Opfer, über die Bühne gehen. Gut 50 Cobra-Beamte samt Polizeihubschrauber, Ermittler des Landeskriminalamtes Wien und Steyrer Polizisten waren bestens darauf vorbereitet. Denn als die Täter vor der Villa der Steyrer standen und läuteten, öffneten ihnen die bewaffneten Beamten die Tür. Das gut situierte Paar war da bereits sicher wo anders untergebracht. Die fünf Männer – drei Libanesen, ein Österreicher mit türkischen Wurzeln und ein afghanischer Flüchtling – seien von der Polizeipräsenz überrascht gewesen, hätten sich aber widerstandslos festnehmen lassen, sagt Hannes Gulnbrein vom Einsatzkommando Cobra.

Geplant haben sollen diesen Raubüberfall der 49-jährige Palästinenser, ein libanesischer Drogenhändler (40), der derzeit in Stein eine Haftstrafe absitzt, sowie eine 49-jährige Steyrerin. Die Frau, über die es bisher noch keine Strafakte gibt, soll dem Netzwerk auch den Tipp gegeben haben, dass bei dem Ehepaar "etwas zu holen" sei. Das ältere Paar sei aus Sicht der Täter ein "interessantes Objekt" mit einem "finanziellen Background" gewesen, so die Ermittler. Wie viel Geld oder welche Wertgegenstände zu holen gewesen wären, wollte die Polizei zum Schutz der Familie nicht bekannt geben.

Insgesamt sind an diesem Tag sieben Tatverdächtige gleichzeitig in Oberösterreich und Wien festgenommen worden. Die Ermittlungen sind aber noch lange nicht abgeschlossen, sagt Paul Eidenberger, Pressesprecher der Wiener Polizei: "Wir haben es mit verschiedenen Tätern und Taten zu tun und es gibt weitere Komplizen, die zwar nicht direkt in die Home Invasion involviert waren, aber andere Straftaten begangen haben sollen."

Skrupellose Machenschaften

Bisher sei auch noch nicht klar, wie lange das Netzwerk rund um den Palästinenser in Österreich kriminelle Machenschaften am Laufen hatte. Die Liste der bisher bekannten Verbrechen ist jedenfalls lang: Raub, Diebstahl, Menschenhandel, Vergewaltigung, Drogenhandel und Scheinehen – und es könnten noch weitere Straftaten dazukommen. Dazu müssten aber unzählige Strafakten durchforstet werden, um mögliche Verbindungen zu finden. Im Zuge von Observationen, Abhöraktionen und Ermittlungen sind auch Sexvideos aufgetaucht, die heimlich aufgenommen und zu Erpressungszwecken einsetzt wurden.

Die Ermittler rechnen jedenfalls damit, dass da noch einige Verbrechen ans Tageslicht kommen und geklärt werden können.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.