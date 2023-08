Nach herbstlichem Start in den August bleibt es  jetzt sommerlich heiß

Vier Grad zu kalt für die Jahreszeit war es in den ersten zehn Augusttagen. "Das waren Temperaturen wie im Oktober. Das war für Anfang August schon durchaus ungewöhnlich. Das holen wir jetzt aber langsam wieder auf", sagt Alexander Ohms, Meteorologe bei GeoSphere Austria. Bis in die kommende Woche hinein bleibt es in Oberösterreich heiß, die Gewitterwahrscheinlichkeit sinkt von Tag zu Tag. Heute wird das Wetter ähnlich werden wie am gestrigen Feiertag: leicht unbeständig, mit dichteren Wolken, Sonne und Gewittern. "Es wird der kühlste Tag der Woche mit 27 bis 30 Grad, wobei die 30-Grad-Marke nur selten geknackt wird", sagt Ohms.

Am Donnerstag klettert das Thermometer dann auf bis zu 31 Grad, am Freitag können es 32 Grad werden. Die Gewitterwahrscheinlichkeit am Wochenende ist gering. Lediglich punktuell könne es das eine oder andere Wärmegewitter geben, sagt der Meteorologe der GeoSphere im Gespräch mit den OÖN.

Bildergalerie: Die schönsten Badeplätze Oberösterreichs Neuzeug-Letten (Foto: (Volker Weihbold)) Bild 1/16 Galerie ansehen

Stabiles Hochdruckgebiet

Am Samstag und Sonntag erwartet Ohms Temperaturen bis zu 34 Grad. "Man darf sich auf perfektes und stabiles Badewetter freuen", sagt Ohms. Das Hoch werde sich auch Anfang kommender Woche fortsetzen, prognostiziert Ohms. "Auch am Montag und Dienstag könnte es aus heutiger Sicht noch ausgesprochen heiß werden", sagt Ohms. Auch mit der einen oder anderen Tropennacht, in denen das Thermometer nicht unter 20 Grad sinkt, sei ab dem Wochenende noch durchaus zu rechnen. Diese seien in der zweiten August-Hälfte generell eher selten, "da die Tage schon spürbar kürzer sind und der Sommer deutlich weniger Kraft als im Hochsommer hat", sagt Ohms.

Alexander Ohms, Meteorologe

Mit einer Wetteränderung sei erst in der zweiten Hälfte der kommenden Woche zu rechnen. Die höchsten Temperaturen mit 35 bis 40 Grad sind in den kommenden Tagen unter anderem auf den Balearen, Sardinien oder in Südfrankreich zu erwarten.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region finden Sie auf nachrichten.at/wetter

Bildergalerie: Zwölf erfrischende Ziele in Oberösterreich (Foto: jup) Bild 1/15 Galerie ansehen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.