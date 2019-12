Nach Großbrand: "Hallstätter rücken jetzt zusammen"

OÖN: Gibt es für die betroffenen Bewohner der beschädigten Häuser bereits Ersatzunterkünfte?

Scheutz: Es kommen Hilfsangebote von allen Seiten. Von Familienangehörigen, aber auch von Privatpersonen in unserer Gemeinde. Die Hallstätter rücken jetzt zusammen.

Bis wann können die betroffenen Gebäude renoviert oder neu gebaut werden?

Das zeichnet sich noch nicht ab, aber es könnte schon langwieriger werden.

Kann sich das Ortsbild von Hallstatt dadurch verändert?

Im Grunde nicht. Die Wohnhäuser werden sich kaum verändern, bei den Hütten traue ich mir noch keine Voraussagen zu treffen.

Schränkt der Welterbestatus die Besitzer der Liegenschaften in der Neugestaltung irgendwie ein?

Nein, im Gegenteil. Wir haben ein sehr gutes Einvernehmen mit den Beratern des Welterbe-Monitorings. Präsidentin Caroline Jäger-Klein hat mich bereits angerufen, uns Hallstättern ihr Mitgefühl ausgedrückt und Unterstützung angeboten.

In Hallstatt waren ja nicht alle immer über den Welterbestatus glücklich.

Ja, wir haben aber inzwischen ein gutes Einvernehmen. Auch was die Dachdeckung betrifft, kaprizieren sich die Vertreter des Monitorings nicht mehr auf Holzdächer. Sie akzeptieren auch Blechdächer und andere Materialien, die den Brandschutz erhöhen. Die wissen ganz genau, dass wir in keinem Museum leben und uns auch weiterentwickeln müssen. Hallstatt muss für seine Bewohner eine lebenswerte Gemeinde bleiben.

