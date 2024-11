Nach Großbrand bei Biohof: "Wir stehen vor den Trümmern unserer Existenz"

Zunächst war es dichter Rauch, wenige Minuten später schlugen am Mittwochmittag dann schon meterhohe Flammen aus dem Gebäude ihres Biohofes in Sarleinsbach, sagt Daniela Thaller. Kurz darauf war von der Halle, in der die Besitzerin des Biohofes mit ihrem Mann die vielen verschiedenen Kräuter zum Trocknen gelagert hatte, wie bereits berichtet nichts mehr übrig.