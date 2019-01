Nach Gasunfall: Bruder weiterhin in Lebensgefahr

ST. JOHANN AM WALDE. Nach dem tragischen Gasunfall in einem Wohnhaus in St. Johann am Walde (Bezirk Braunau am Inn), bei dem in der Nacht auf Donnerstag ein 64-jähriger Mann ums Leben gekommen ist, schwebt dessen Bruder weiterhin in akuter Lebensgefahr.

Der Gesundheitszustand des 48-Jährigen aus dem Bezirk Braunau sei "nach wie vor sehr kritisch", sagte gestern eine Sprecherin des Klinikums Wels den OÖN.

Wie berichtet, hatten die Brüder mit dem Hausbesitzer (49) in einer Art Garage gefeiert. Nachdem dieser um 1 Uhr ins Haus schlafen gegangen war, legten sich die Geschwister in dem Nebengebäude nieder. Zum Heizen ließen sie die Gastherme an, wobei die Abgase aber nicht abgeleitet wurden.

Laut eines Sachverständigen hätte das Gerät nicht in geschlossenen Räumen verwendet werden dürfen. Der Hausbesitzer gab an, das Gerät so seit vielen Jahren in Betrieb genommen zu haben. Die Opfer dürften eine Kohlenmonoxidvergiftung erlitten haben.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema