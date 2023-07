Nach Gasexplosion: Wer bezahlt den Schaden?

Zur schleichenden Katastrophe kam es vor einem Monat in der Siedlung Freindorf in Ansfelden. Knapp 100 Meter tief hatten Mitarbeiter einer Spezialfirma am Nachmittag des 27. Juni auf einem privaten Grundstück ins Erdreich gebohrt, um eine Sonde für eine Wärmepumpe legen zu können. Plötzlich quoll massiv Grundwasser aus dem Loch und – was zu diesem Zeitpunkt niemand ahnte – auch Methan drang aus einem natürlichen Speicher nach und nach an die Oberfläche ins Freie.