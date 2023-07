Nach Gasexplosion: "Natürlich bleibt ein mulmiges Gefühl – oba da san ma eben dahoam"

Leise war es in der Steingasse noch nie. In der Straße im Ansfeldner Stadtteil Freindorf ist trotz Lärmschutzwänden der 200 Meter entfernte Autobahnknoten Linz zu hören. Monotone Verkehrsgeräusche, die für die Menschen in den Einfamilienhäusern über die Jahre zur Gewohnheit geworden sind.