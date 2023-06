Nach Gasexplosion in Ansfelden: Gefahr noch nicht gebannt

"Es schaut nicht so gut aus, wie wir angenommen hatten", sagt Thomas Duschlbauer von der Landes-Krisenkommunikation. Wie berichtet, war es Dienstagnacht nach einer Tiefenbohrung zu einer Gasexplosion in Ansfelden gekommen. Die Gaswerte am Gelände und in einigen der 65 evakuierten Häusern sei nach wie vor zu hoch, um grünes Licht zu geben. Man möchte kein Risiko eingehen, der Strom etwa könne noch nicht eingeschaltet werden.