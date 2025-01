Nach Gasbohrungen in Molln: „In der Natur wird eine Narbe zurückbleiben“

Es war als „historischer Fund“ angekündigt worden. Nahe dem Nationalpark Kalkalpen vermutete der Energiekonzern ADX einen Schatz im Boden: Große Mengen an Erdgas würden dort im Gestein nur darauf warten, abgebaut zu werden. Um diese Vermutungen zu verifizieren, wurde, dem lautstarken Protest von Umweltschützern zum Trotz, Erdreich abgetragen, Schotter ausgebracht, betoniert und ein Bohrplatz errichtet. Die folgenden Untersuchungen fielen allerdings für den Konzern ernüchternd aus. Anfang Dezember des Vorjahres begann ADX damit, den Bohrturm wieder abzubauen. Weder Gas noch Erdöl waren in förderwürdigen Mengen gefunden worden.

"Es wird mindestens 10 Jahre dauern"

Die Folgen dieser Probebohrungen werden aber noch lange sichtbar sein, sagt Ökologe Franz Essl: „In der Natur wird eine Narbe zurückbleiben. Es wird zehn Jahre dauern, ehe die Schäden nicht mehr sichtbar sind.“

Aber es gibt auch rechtliche Folgen. Wie berichtet, hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) in Wien auf Antrag des oberösterreichischen Landesverwaltungsgerichts (LVwG) einen Paragrafen des Naturschutzgesetzes des Landes geprüft. Das Ergebnis: Paragraf 53a des Landesgesetzes wurde von den Höchstrichtern aufgehoben. Dieser Paragraf sah – vereinfacht gesagt – vor, dass Beschwerden gegen ein Projekt nur unter bestimmten Voraussetzungen eine aufschiebende Wirkung haben. Diese Regelung war den Verfassungsrichtern aber zu allgemein formuliert.

"Keine Gesetzeslücke"



„Die Aufhebung durch den VfGH erfolgte aus rein formalrechtlichen Gründen, die Probebohrung in Molln wurde inhaltlich gar nicht behandelt“, heißt es aus dem Büro des zuständigen Landeshauptmann-Stellvertreters Manfred Haimbuchner (FP). Es könne daher auch keine Rede davon sein, dass die Bohrungen in Molln an sich illegal gewesen seien. Auch eine Gesetzeslücke entstehe durch die Aufhebung des Paragrafen nicht. Betroffene Verfahren könnten ebenso nach dem Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz (VwGVG) geführt werden. Es „entsteht kein rechtsfreier Raum, Verfahren laufen wie gehabt weiter“, heißt es in einer Aussendung aus Haimbuchners Büro. Ob es eine neue Fassung des gestrichenen Paragrafen geben werde, müsse erst geprüft werden.

Autor Philipp Hirsch Stv. Leiter Regionalressort Philipp Hirsch

