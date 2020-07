Nach folgenschwerem Absturz in Linz: Pilot schickt Grüße aus dem Krankenbett

"Es geht ihm den Umständen entsprechend gut", heißt es aus dem Linzer Kepler Klinikum. Der Patient konnte am Montag die Intensivstation verlassen und erholt sich nun auf der Normalstation des Spitals von seinem folgenschweren Absturz.

Wie berichtet, war der Mann aus dem Bezirk Linz-Land vor gut einer Woche mit seinem Segelflugzeug unweit des Flugplatzes Linz-Ost beinahe seknkrecht mit der Flugzeugspitze voran in die Donau gestürzt. Der Pilot erlitt dabei schwerste Verletzungen.

Augenzeugen retteten Piloten aus dem Wasser. Bild: FOTOKERSCHI.AT / KERSCHBAUMMAYR

Keine Erinnerungen an den Unfallhergang

Auf einem Bild des Patienten ist zu sehen, dass der Unfall erhebliche Spuren auf seinem Körper hinterlassen hat. Doch viel mehr strahlt der 51-Jährige Zuversicht aus. Seinen Daumen hält er nach oben gestreckt in die Kamera. Mit dieser Geste möchte er seine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. "Es ist ein wunderbares Gefühl, so umsorgt zu sein", so der Patient.

Seine Arbeitskollegen schickten ihm Genesungswünsche in Form eines Bildes. Das Schaf sei das Erste gewesen, das der schwerverletzte Pilot beim Aufwachen auf der Intensivstation gesehen hat.

An die dramatischen Sekunden am Nachmittag des 12. Juli kann sich Herr A. überhaupt nicht mehr erinnern, so das Linzer Kepler Klinikum.

Eine liebevolle Zeichnung von seinen Arbeitskollegen Bild: KuK