Nach Festival in Kroatien: Mehr als 80 Corona-Fälle in Oberösterreich

Wie die oberösterreichischen Gesundheitsbehörden am Samstagnachmittag in einer Aussendung mitteilten, hat sich die Zahl der positiven Corona-Fälle im Zusammenhang mit dem Festival in Kroatien auf 88 erhöht (Stand: 14.30 Uhr). Am Freitag waren es noch 74 Infizierte im Zusammenhang mit dem Festival gewesen.

Aufruf an Besucher: Umgehend testen lassen

Den Teilnehmern des Festivals wird empfohlen, einen Covid-Test durchzuführen. Insgesamt gab es in Oberösterreich am Samstag 93 Neuinfektionen, die Zahl der aktiven Fälle betrug mit Stand 14.30 Uhr 653. Zwölf Patienten mit Covid-19 waren im Spital, zwei auf der Intensivstation.

Auch andere Bundesländer hatten zuvor zahlreiche Infektionen unter den Festivalrückkehrern gemeldet. Am Freitag waren es österreichweit bereits mehr als 300 Fälle - die OÖN haben ausführlich über den Corona-Cluster berichtet.