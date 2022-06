Jene Achtjährige, die am Mittwoch aus einem Fenster im ersten Stock eines Mehrparteienhauses in Mittertreffling (Bez. Urfahr-Umgebung) gefallen und sich verletzt hatte, kann bald aus dem Krankenhaus entlassen werden. Das hat das Kepler-Universitätsklinikum, wo das Kind auf der Normalstation behandelt wird, jetzt bekannt gegeben. Da die Verletzungen nicht allzu schwer seien, könne das Kind schon so früh entlassen werden.