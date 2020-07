Nach Felssturz: Retter fanden drittes Todesopfer

Es handelt sich um einen in Graz lebenden Slowaken (30), der von seinen Mitbewohnern am Donnerstagabend als vermisst gemeldet worden war. Daraufhin begann noch in den Abendstunden eine großangelegte Suchaktion in der Bärenschützklamm. Gegen 0.30 Uhr wurde der Tote am Grunde eines fünf Meter tiefen Beckens hinter einem Wasserfall entdeckt.

Der Einsatz ist laut Polizei nun abgeschlossen. Die Klamm bleibt bis auf weiteres behördlich gesperrt. Bei dem Felssturz in dem beliebten Ausflugsziel im Grazer Bergland in der Gemeinde Pernegg waren am Mittwoch zu Mittag elf Menschen von dem Felssturz getroffen worden, als sie sich an einem Aussichtspunkt befanden. Zwei Frauen – eine Ungarin (50) und eine 21-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung – starben, neun Menschen wurden verletzt.

