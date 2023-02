Nach Felssturz in Steyr: Zufahrtsstraße für Bergung geplant

Deutlich mehr als 1000 Kubikmeter Gestein hatten sich am vergangenen Mittwoch im Steyrer Stadtteil Unterhimmel gelöst.

Eine von zwei gefährlichen Felsnasen ist mittlerweile abgetragen worden. Zudem will man von unten eine Zufahrtsstraße bauen, um zur Unglücksstelle vordringen und die Toten bergen zu können, hieß es bei der Stadt Steyr nach einem Treffen des Krisenstabs am Vormittag. Wie lange das dauern werde, sei aber völlig offen. „Die Sicherheit der Menschen hat in jedem Fall absoluten Vorrang“, sagt dazu der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl.

Bild: Magistrat Steyr

Am Mittwoch der Vorwoche hatte sich bei Sicherungsarbeiten ein rund 3.000 Kubikmeter großer Felsblock gelöst und war in die Tiefe gedonnert. Für zwei Baggerfahrer aus Kärnten, einen 31- und einen 64-Jährigen, kam jede Hilfe zu spät, sie wurden verschüttet. Eine Bergung der Leichen und der Baufahrzeuge war allerdings zu gefährlich. Zwei Felsnasen drohten abzubrechen - eine wurde mittlerweile von einer Baufirma abgetragen - und es besteht die Gefahr, dass loses Material nachrutscht.

Der Felssturz ging zwischen zwei Wohnhäusern ab, vier Gebäude wurden evakuiert, für drei schließlich ein behördliches Betretungs- und Aufenthaltsverbot verhängt. Die Bewohner durften kurz das Nötigste holen und sind bei Bekannten oder Verwandten untergekommen.

