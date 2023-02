Nach Felssturz in Steyr: Leichen können noch nicht geborgen werden

Donnerstagnachmittag informierte Steyrs Bürgermeister Markus Vogl nach einer Krisensitzung die OÖN über den aktuellen Stand nach der Felssturz-Tragödie in Unterhimmel. "Nach einer intensiven Besprechung steht fest, dass die Leichname der beiden Arbeiter vorerst an Ort und Stelle verbleiben müssen", sagt der Stadtchef. Nach Einschätzung der Geologen sei das Risiko an der Unglückstelle hoch, ein weiterer Felsblock in der Konglomerat-Wand könnte sich lösen. Dem Vernehmen nach haben sich Mitglieder