Nach Felssturz in Steyr: Aktuell wird versucht die beiden Leichen zu bergen

Dabei herrschen hohe Sicherheitsvorkehrungen. Nach wie vor ist das Konglomeratgestein instabil, geht von einer lockeren Felsnase Gefahr aus. Wie die OÖNachrichten vor wenigen Minuten erfahren haben, wird ein Feuerwehr-Trupp der Freiwilligen Feuerwehr Steyr von gleich zwei Geologen begleitet, die den Hang beobachten und mit den Feuerwehrmännern via Funk in Verbindung stehen. Auch die Bestatter der städtischen Stadtbetriebe sind an Ort und Stelle. Die Bergeaktion ist vorläufig einmal bis ungefähr 14 Uhr anberaumt.

Wie berichtet, ist die Baufirma Mitter aus Wolfern bereits seit Sonntag im Auftrag der Bundes-Dienststelle für Wildbach- und Lawinenverbauung mit mehreren Baggern und einem Autokran im Einsatz. Ein Felsblock wurde bereits abgetragen, an dem anderen wird gearbeitet. „Die Sicherheit der Menschen hat in jedem Fall absoluten Vorrang“, sagte gestern der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl (SP).

Mehr zum Thema Oberösterreich Nach Felssturz in Steyr: Zufahrtsstraße für Bergung geplant STEYR. Fünf Tage nach einem Felssturz in Steyr, bei dem zwei Baggerfahrer getötet worden sind, war am Montag nach wie vor offen, wann die Leichen ... Nach Felssturz in Steyr: Zufahrtsstraße für Bergung geplant

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Martin Dunst Martin Dunst