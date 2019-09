Nach Felssturz am Traunstein: Straßensperre aufgehoben

Der Herbst wird doch noch golden. Zumindest für jene, die gerne am Ostufer des Traunsees zu einer Wanderung aufbrechen. Dort wurde heute früh die nach einem Felssturz gesperrte Mairalm-Forststraße wieder freigegeben.

Somit können Wanderer wieder ungehindert in Richtung Mairalm aufsteigen und auch der am meisten genutzte Abstieg vom Traunstein via Mairalmsteig ist wieder gefahrlos begehbar.

Um die Sicherheit der Wanderer zu gewährleisten, wurden in den vergangenen Wochen aufwendige Sanierungsarbeiten durchgeführt. Die heruntergestürzten Felsbrocken, die sich von der Südseite des Traunsteins gelöst hatten, wurden gesprengt oder mit Maschinen zerkleinert und zu einem Schutzdamm aufgebaut. Dieser Damm, so die Simulationsrechnung der Geologen, wird Material von der Ausbruchsstelle, das weiterhin herunterkollern kann, aufhalten.

Freude über die Öffnung der Straße gibt es auch bei Mary Purer: Die Wirtin der Mairalm kehrt bereits ab heute aus der vorzeitigen Winterpause zurück.