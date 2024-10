Nach fataler Hausgeburt: Mutter in Wels vor Gericht

Sie soll laut Anklage alle Warnungen der Ärzte aufgrund von Schwangerschaftskomplikationen ignoriert und das Kind alleine zu Hause geboren haben. Es kam zu einer Sauerstoffunterversorgung des Babys, die zu schweren körperlichen und geistigen Defiziten des Kindes führte. Die Mutter bestreitet die Vorwürfe, sprach von einer Sturzgeburt.

Die Staatsanwältin hielt gleich zu Beginn der Mutter "verantwortungsloses Verhalten" vor, mit dem sie "ihr und das Leben des Kindes gefährdet" habe. Die Angeklagte habe nach zwei bereits gut gegangenen Hausgeburten auch ein drittes Mal auf diese Weise entbinden wollen. Wieder habe sie auf jegliche ärztliche Hilfe und eine Hebamme verzichtet, obwohl die "Voraussetzungen andere gewesen sind" und ihr im Spital "explizit" dringend davon abgeraten worden war.

Bei einer Kontrolluntersuchung im Juli 2023 war nämlich eine Beckenendlage des Ungeborenen diagnostiziert worden. Im Spital erfolgte zweimal eine Wendung des Babys, dennoch wurde der Frau nachdrücklich bei mehreren Terminen dringend die stationäre Aufnahme und die Einleitung der Entbindung empfohlen. Beides lehnte sie jedes Mal ab.

"So ist es zur Tragödie gekommen"

"So ist es zur Tragödie gekommen", meinte die Staatsanwältin. Am 6. August habe die Hochschwangere das Badezimmer zum Kreißsaal umfunktioniert. Um 16 Uhr sei es dann zur Geburt gekommen. Nachdem das Mädchen nicht atmete, verständigte sie ihren Ex-Lebensgefährten - den Vater des Babys. Der Mann alarmierte die Rettung und eilte auch selbst mit einem Bekannten zu seiner Ex-Partnerin. Das Baby habe bereits eine blau-graue Gesichtsfarbe gehabt, die Angeklagte habe dennoch gemeint, es sei alles in Ordnung, das Kind habe einen Puls.

Die 38-Jährige erklärte sich nicht schuldig im Sinne der Anklage. Unter Tränen berichtete sie von einer traumatischen Sturzgeburt nach einem Blasensprung und dass sich das Mädchen nicht bewegt habe. "Ich habe mir auch gewünscht, dass alles anders kommt", meinte sie. Es sei "definitiv ein Notfall" gewesen, an die Details, bis ihr Kind mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen wurde, erinnerte sie sich nicht. Über den Verbleib einer Kamera, mit der sie angeblich ihre Geburt habe filmen wollen, wusste sie auch nichts mehr.

Hausgeburt soll nicht geplant gewesen sein

Das Baby habe niemals in einer geplanten Hausgeburt zur Welt kommen sollen, betonte ihr Verteidiger. Er verwies auf "alle notwendigen unterfertigten Einwilligungserklärungen" für eine Geburt im Krankenhaus inklusive der Zustimmung eines Kaiserschnitts vom Juli. Einen Tag nach dem errechneten Kontrolltermin am 3. August kam die Hochschwangere ins Spital. Nach einer zweiten Wendung des Kindes am 1. August, lag dieses noch immer richtig. Dennoch sei ihr erneut geraten worden, die Geburt nun einleiten zu lassen. Allerdings habe es "keine Absolutindikation gegeben", versicherte der Verteidiger. Es sei lediglich ein Rat gewesen. Aber die Schwangere wollte heim, um erst noch ihre anderen kleinen Kinder unterzubringen. Am 8. August habe sie im Spital entbinden wollen, sagte die Angeklagte. Dennoch habe die Frau trotz "Risikoschwangerschaft und über dem errechneten Geburtstermin" in den kommenden Tagen nichts Entsprechendes in die Wege geleitet, hielt die Staatsanwältin dagegen.

Der Verteidiger verwehrte sich gegen das von der Staatsanwältin gezeichnete "Bild einer Frau, die die Schulmedizin ablehnt. Das ist so nicht richtig". Bevor die Beckenendlage bekannt wurde, war eine ambulante Geburt im Krankenhaus mit anschließender Nachbetreuung durch eine Hebamme geplant gewesen. Auch seien die beiden anderen Kinder nicht ohne jegliche Unterstützung bei einer geplanten Hausgeburt zur Welt gekommen. Der Sohn, der mittlerweile zur Schule geht, sei eine Spontangeburt gewesen. Die Tochter im Kindergartenalter sollte zwar geplant daheim geboren werden. Allerdings habe es ihre Hebamme nicht rechtzeitig zu dieser Spontangeburt geschafft.

Ob heute ein Urteil gesprochen wird, war am Vormittag noch unklar.

