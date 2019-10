Nach Explosion in Entsorgungsfirma suchen Experten weiter nach Ursache

Nach der Explosion und dem Brand in der Entsorgungsfirma "Umwelt Service GmbH" in Hörsching (Bezirk Linz-Land), der am Donnerstag neun Verletzte gefordert hatte, konnten Ermittler gestern mit der Ursachenforschung beginnen. Sie wurden dabei von den Feuerwehren unterstützt. Rund 15 Einsatzkräfte dreier Feuerwehren waren zudem mit dem Ablöschen von Glutnestern beschäftigt und stellten eine Brandwache.

"Unmengen" an Plastikmüll

"Es kommt nach wie vor immer wieder zu Durchzündungen", sagte der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Hörsching, Andreas Platzer. Nach einer arbeitsintensiven Nacht drehte sich auch gestern bei den Helfern alles um das Aufspüren und Nachlöschen von Glutnestern. Anschließend wurden die abgelöschten Plastikmüllreste, die über den "Gelben Sack" sowie die "Gelbe Tonne" entsorgt und nach Hörsching zur Verarbeitung gebracht worden waren, schichtweise zur Welser Abfallverwertung (WAV) gebracht. Das seien "Unmengen", sagte Platzer: "Alleine bis vier Uhr früh waren zehn Laster unterwegs."

> Video: Neuen Personen wurden bei der Explosion verletzt

Insgesamt vier Ermittler des Landeskriminalamts (LKA), der Tatortgruppe und der Brandverhütungsstelle mussten zunächst noch auf ihren Einsatz warten, sagte Alexander Riedler vom LKA. Die Halle, von der das Feuer ausgegangen war, war zunächst nicht zu betreten. Auch gestern bestand noch Einsturzgefahr.

Die Ermittler gaben Anweisungen, wie ein Bagger den Weg zum Ausgangspunkt des Unglücks freimachen sollte, dazu wurde das Hallendach heruntergehoben.

Dabei kam es darauf an, Spuren, die zur Klärung der Brandursache führen können, nicht zu zerstören. Die Ermittlungen dürften laut Riedler mehrere Tage dauern.

Über die Ursache kann vorerst nur spekuliert werden. Dass die Abfälle von den Haushalten nie sortenrein getrennt würden, sei ein bekanntes Problem. Deswegen gebe es Anlagen zur Sortierung, sagte der Sprecher des vom Brand betroffenen Konzerns Energie AG Michael Frostel. Für die Plastikmüllbeseitigung sei bereits eine Ersatzlogistik aufgebaut worden: Ein firmeneigener Standort in Linz wird dafür eingesetzt und eine Halle mit 1500 Quadratmetern Fläche nahe des Brandortes angemietet.

Sollte das nicht ausreichen, stehe auch noch die WAV zur Verfügung. Frostel versicherte: "Für unsere Kunden sollte der Brand keine Auswirkungen haben". Der Schaden konnte noch nicht beziffert werden, dürfte aber "in die Millionen" gehen.

Zustand "unverändert"

Der Zustand jener beider Schwerverletzten, die unter anderem in Spezialkliniken nach München und Wien geflogen werden mussten, sei "unverändert" , sagte Frostel. Diese Transporte nahm die Gewerkschaft PRO-GE zum Anlass, eine Rückkehr der Brandverletzten-Station ins Linzer Unfallkrankenhaus zu fordern. Diese war mit Jahresende 2016 aus Kosten- und ärztlichen Gründen geschlossen worden. "Wer den Anspruch stellt, das Industriebundesland Nummer eins zu sein, kann nicht bei der Gesundheit der Arbeitnehmer sparen", hieß es. (nieg)

