Nach "Elfenland"-Insolvenz: "Alle Beteiligten zeigen sich willig, eine Lösung zu finden"

Wie geht es weiter in der Friedrichstraße? (Symbolbild)

Wie geht es mit der Betreuungseinrichtung in der Friedrichstraße in Linz-Urfahr weiter? Wie die OÖNachrichten berichteten, wurde am Montag nach einem Eigenantrag das Konkursverfahren über den derzeitigen Betreiber "Elfenland – Betreuung und Pflege" eröffnet. Im ehemaligen Kursana-Heim werden derzeit rund 30 Menschen gepflegt.