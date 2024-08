Nach einer kurzen Pause kommt der Sommer wieder

Zwar kann es in der Früh noch frisch sein, die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag aber auf bis zu 34 Grad an. Auch auf den Bergen bleibt es sonnig und stabil. Eine föhnige Strömung hält die Luft trocken und stabil, die Chance für Wärmegewitter sei daher relativ gering, erklärt Meteorologe Josef Haslhofer von der GeoSphere Austria.

Der Sonntag ist dann etwas weniger beständig. Zwar ist es am Vormittag noch sonnig, am Nachmittag ziehen aber Wolken auf, in ganz Oberösterreich sind bis zum Abend auch Regenschauer möglich. Dementsprechend werden die Temperaturen abkühlen. Kühler wird es auch am Montag. Zum Wochenstart erwartet uns dicht bewölktes Wetter und zeitweise Regen. Die Höchsttemperaturen erreichen um die 24 Grad.

Doch der Sommer ist noch nicht ganz vorbei. Der Dienstag wird eine Art Übergangstag, sagt Meteorologe Haslhofer. Es lockert auf, zwar sind noch einzelne Schauer möglich, die Höchsttemperaturen erreichen bis zu 25 Grad.

Wirklich sommerlich wird es dann wieder am Mittwoch. Höchsttemperaturen bis zu 31 Grad werden erwartet. Das Wetter bleibt aber nicht ganz so beständig, Unwetter sind möglich.

