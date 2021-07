Nach einem Jahr Pause kehren die Gaukler zurück

Nach einem Jahr coronabedingter Pause beginnt heute das von den OÖNachrichten unterstützte Linzer Pflasterspektakel: Anstatt an wie bisher nur einem Wochenende finden die Veranstaltungen an drei Juli-Wochenenden statt. "Wir wollen ein sicheres Festival durchführen", sagt Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Erste Anlaufstelle für die Besucher des beliebten Straßenkunst-Festivals sollte einer der fünf zentralen Check-Infopoints sein, an denen die Besucher nach der Kontrolle des 3-G-Nachweises und nach Registrierung ein sogenanntes Pflasterspektakel-Band erhalten. Nur mit diesem ist der ungehinderte Zutritt zu den Pflasterspektakel-Auftrittsorten möglich. Für einen aktuellen Corona-Test stehen die beiden Selbstteststraßen im Alten Rathaus auch am Samstag zur Verfügung.

Insgesamt werden 300 Künstler aus ganz Europa erwartet. Sie werden schon wie in den Jahren davor einen bunten Programm-Mix bieten: von Straßentheater über Comedy, Clownerie, Magie und Feuershows bis hin zu Tanz und Kinderprogramm.

An drei Wochenenden

Das Pflasterspektakel findet jeweils Donnerstag bis Samstag an drei Juli-Wochenenden statt: 15. bis 17., 22. bis 24. Juli sowie 29. bis 31. Juli. Die Darbietungen der Künstler beginnen jeweils um 13 Uhr (am Samstag um 11 Uhr) und dauern bis 23 Uhr. Bei Schlechtwetter werden die Aufführungen in Ausweichquartiere verlegt.