Nach Einbruch in Freibad von Engelhartszell: Täter gefasst

Am gestrigen Samstag gegen Mittag in das Freibadbuffet in Engelhartszell eingebrochen. Eine Angestellte hatte den Einbruch gegen 13 Uhr bemerkt. Dabei wurden Bargeld, alkoholische Getränke und Zigaretten gestohlen. Kurz zuvor hatten Polizisten einen 26-jährigen kosovarischen Staatsbürger einer Fremdenkontrolle unterzogen.

Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der 26-Jährige kurz darauf erneut angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei seiner Einvernahme war er zu dem Einbruch geständig. Der Großteil der Beute konnte sichergestellt werden. Der Mann wird angezeigt.

