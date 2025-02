Nach Drohungen: WC-Tür in Mittelschule abmontiert

"Wir sind wütend und verzweifelt. Manche Kinder trauen sich jetzt nicht mehr auf die Toilette zu gehen", schreiben Angehörige von Schülern der Mittelschule 1 in Haid an die OÖNachrichten. Was war passiert? Die Direktorin hat nach mehreren Vorfällen veranlasst, dass die Tür zum Knaben-WC der Schule abmontiert wird. Große Teile der Toilette inklusive der Pissoirs sind nun vom Gang aus einsehbar.