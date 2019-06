Nach der Wüstenhitze kommen die Gewitter

Sehr trockene und heiße Luftmassen geben am Freitag in ganz Österreich den Ton an. In Oberösterreich scheint ganztägig die Sonne, nur dünne Wolken ziehen zeitweise über den Himmel. Die Chance, dass es hierzulande schon am Freitag zu Gewittern kommt, ist laut ZAMG sehr gering. Die Tiefsttemperaturen werden 14 bis 18 Grad betragen, die Tageshöchsttemperaturen 29 bis 34 Grad.

Heiß und sonnig geht es auch am Samstag weiter, zumindest bis Mittag. Dann häufen sich die Wolken, die im Laufe des Nachmittags Regenschauer und Gewitter bringen. In der ohnehin sehr energiereichen Luftmasse können sich bis zum Abend entlang der Alpennordseite teils kräftige Gewitter bilden, warnen die Meteorologen. Im Flachland wird zudem lebhafter Wind wehen. Frühtemperaturen 18 bis 21 Grad, Tageshöchsttemperaturen in Oberösterreich 30 bis 34 Grad.

Sommer-Fotos gesucht! In den Bergen, am Badesee, gemütlich im Garten? Wie haben Sie das verlängerte Wochenende verbracht? Schicken Sie uns Ihre Bilder an online@nachrichten.at, via Facebook oder WhatsApp! Die schönsten Aufnahmen veröffentlichen wir in einer Galerie!

Ab Sonntag wird's kühler

Mit der Störungsannäherung aus West steigt am Sonntag tagsüber die Gewitterneigung vor allem alpennordseitig sowie im Bergland an. Daher ist bereits von der Früh weg mit Wolken zu rechnen. Tagsüber breiten sich Regenschauer von Westen her aus, auch Gewitter sind dabei. Die Sonne traut sich am Sonntag nur selten hervor, dafür gibt es längere trockene Phasen. Die Frühtemperaturen liegen bei 15 bis 19 Grad, die Tageshöchsttemperaturen von West nach Ost 23 bis 27 Grad.

Hochgradig labil geschichtete, schwüle Warmluft lagert dann am Montag über dem Ostalpenraum. Das Wetter wird damit recht unbeständig. Die ZAMG prognostiziert für Oberösterreich "wahrscheinlich unbeständiges, überwiegend bewölktes Wetter mit Regenschauern". Es bleibt kühler, bei Frühtemperaturen zwischen 14 und 18 Grad und Tageshöchsttemperaturen zwischen 24 und 27 Grad.

Am Dienstag verbleibt der gesamte Ostalpenraum in einer labilen Schichtung mit verbreiteter Gewitterneigung. Lokal können dabei intensive Regengüsse niedergehen. Dazwischen ist es auch länger sonnig und insgesamt schwach windig, mit Frühtemperaturen von zwölf bis 21 und Tageshöchsttemperaturen von 25 bis 30 Grad.

Die detaillierte Prognose für Ihre Region erfahren Sie hier: