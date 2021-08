Nach dem Corona-Cluster geht die Party in Zrce weiter: Jetzt feiern die Bayern

Nach dem Musik-Festival "Austria goes Zrce" auf der kroatischen Insel Pag, durch das sich unter österreichischen Besuchern ein täglich größer werdender Corona-Cluster entwickelt hat, geht unterdessen die Party weiter: Nach der Österreich-Woche reisten vergangenen Samstag bayerische Gäste zu "ihrem" Festival ("Bavaria goes Zrce") an, um tagelang gemeinsam durchzufeiern.