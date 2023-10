Studentenheime in Linz wieder gut ausgelastet, aber Preise sind um 18 Prozent gestiegen

Nach den Sommerferien herrscht im Wintersemester 2023/24 seit einem Monat wieder reger Betrieb auf dem Campus der Johannes Kepler Universität in Linz. Nach der Corona-Zeit mit geschlossenen Hörsälen, Fernlehre und leeren Studierendenheimen sind die beiden größten Linzer Heime, das Julius-Raab-Heim und das WIST-Heim, wieder "gut ausgelastet", wie die Verantwortlichen im OÖN-Gespräch mitteilten.

Das Julius-Raab-Heim bietet rund 800 Plätze. "Die Nachfrage ist heuer wieder größer als in den Jahren zuvor", sagen Raab-Heim-Betriebsleiter Roman Gassenbauer und Geschäftsführer Peter Seiringer. Im Haus sind mittlerweile die Sanierungsarbeiten um insgesamt 15 Millionen Euro abgeschlossen worden, kürzlich wurde die Wiedereröffnung gefeiert. Aus dem Hallenbad ist etwa eine moderne Trendsporthalle geworden.

"Wir sind voll", sagt auch WIST-Geschäftsführer Michael Cetinkan. Aber anders als früher sei der Heimaufenthalt der Studierenden, als die Bewohner ein paar Jahre blieben, deutlich kürzer. "Manche sind nur ein paar Monate bis ein halbes Jahr bei uns." Dank der Internationalisierung sei der Anteil der Studierenden aus dem Ausland stark gestiegen, ergänzt JKU-Professor Thomas Gegenhuber, der WIST-Vorstandsmitglied ist.

Internationalisierung der JKU

Das belegt auch die Statistik der JKU. Hat der Anteil internationaler Studierender an der JKU im Jahr 2003 noch neun Prozent (1050 von insgesamt 12.300 Studenten) betragen, sind es heuer mittlerweile 17 Prozent – 4100 von 24.300 Studierenden.

Die Zeiten, in denen rund um die Linzer Studentenheime alle Parkplätze voll mit Autos mit oberösterreichischen Kennzeichen waren, sind demnach vorbei. "Studierende aus Indien oder Polen reisen nicht mit dem Pkw an", sagt Gegenhuber. Man sei froh über das internationale Publikum, sagen die Raab- und WIST-Verantwortlichen. Außerdem sei es der "Generation Z" nicht mehr wichtig, ein Auto zu besitzen. In beiden Heimen sind mehr als 60 Studierende aus der Ukraine untergekommen, worauf beide Seiten stolz sind. Denn das sei hinter zwei Wiener Universitäten bundesweit Platz drei. "Die JKU und wir Heimträger arbeiten gut zusammen", sagt Gegenhuber. Nach dem Ausbruch des russischen Invasionskrieges im Februar 2022 war nur eine Woche Zeit, um wechselwilligen ukrainischen Studierenden einen Schlafplatz und einen Studienplatz zu organisieren. "Wir haben es in einer Woche geschafft." Gegenhuber bezeichnet das Linzer Engagement als "Fachkräfteprogramm, für das andere Jahre brauchen". "Es geht um Solidarität, es war uns nicht wichtig, was es kostet", sagt Seiringer.

Billigstes Zimmer um 299 Euro

Dass nach Corona die Teuerung kam, bekamen auch die Heimträger zu spüren. Beide Träger haben die Tarife für die Heimzimmer um 18 Prozent erhöhen müssen. Die WIST bietet die günstigste Kategorie um 299 Euro pro Monat. Dafür bekommt man ein Einzelzimmer, WC und Dusche befinden sich am Gang. Im Raab-Heim ist die billigste Variante ein Zweibettzimmer inklusive Bad und WC um 329 Euro. "Wir haben versucht, die Preissteigerungen so lange zurückzuhalten, wie es geht", sagt Gegenhuber. "Man versucht, den Studenten immer entgegenzukommen, das ist unsere DNA", sagt Seiringer.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler

