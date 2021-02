Nach Corona-Party in der Psychiatrie gelandet

Ein 33-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen lud am Freitagabend zu einer Party in seinem Wohnhaus ein. Insgesamt folgten sechs Personen im Alter zwischen 22 und 36 Jahren dieser Einladung. Stunden später, am Samstag gegen 6.45 Uhr, geriet die Party außer Kontrolle.

Ein 26-jähriger Partygast aus dem Bezirk Grieskirchen wurde aufgrund seiner Alkohol- und Drogenbeeinträchtigung gegenüber den anderen Gästen aggressiv. Der Mann zerschlug eine Bierflasche, ging auf den Haubesitzer los und fügte ihm Schnittverletzungen zu. Auch bei den gerufenen Polizisten war der 26-Jährige nicht kooperativ und äußerst aggressiv. Da gutes Zureden und auch eine mehrmalige Abmahnung nicht fruchtete, wurde er von den Beamten festgenommen und anschließend in die Psychiatrische Klinik Wels eingeliefert.

