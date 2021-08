Nach CO-Unfall in Lasberg: Mutter aufgewacht

Zwei Wochen nach dem schrecklichen Kohlenmonoxid-Unfall in Lasberg, bei dem zwei kleine Buben ums Leben kamen, wurde die Mutter der beiden in den Neuromed Campus nach Linz verlegt. Die 32-Jährige sei wach und wisse, "dass die Kinder im Himmel sind", so die Angehörigen. Die gute Nachricht: Die Mühlviertlerin, die nach dem Unglück in einer Spezialklinik in Regensburg behandelt wurde, werde keine körperlichen Schäden davontragen.

Sie und ihr Mann haben am 26. Juli ihre beiden Kinder, Matthias (5) und Johannes (2), verloren. Wie berichtet, hatten sich die Buben an jenem Morgen mit ihrer Mutter im Keller aufgehalten. Dort befand sich ein Notstromaggregat, das den Haushalt nach den Unwettern wieder mit Strom versorgen sollte. Da der Keller nicht durchlüftet war, füllte sich der Raum mit dem gefährlichen Kohlenmonoxid (CO). Als die drei das Gas einatmeten, wurden sie sofort bewusstlos. Die Kinder wurden zu einer Klinik nach Graz geflogen, wo sie noch am selben Abend verstarben. Ihre Mutter - sie dürfte weiter oben auf der Stiege zum Liegen gekommen sein - hat den Unfall überlebt. Die Ermittlungen laufen noch.

