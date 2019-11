Nach brutalem Überfall auf 70-Jährige: Tatverdächtiges Duo festgenommen

Den Schock ihres Lebens musste Anfang November eine 70-jährige Frau aus Andrichsfurt durchleben. Die Pensionistin wurde um neun Uhr in der Früh von zwei bewaffneten Männern in ihrem Haus brutal überfallen und anschließend im Badezimmer eingesperrt, die OÖN haben berichtet. Nachdem die Frau zwei Stunden lang verzweifelt um Hilfe rief, wurde sie von einem Nachbarn schließlich gerettet. Jetzt dürfte die Polizei bei der Fahndung vor einem Durchbruch stehen.

„Am Mittwoch wurden in Bayern zwei Männer von der Polizei aufgehalten. Wir sind uns sicher, dass sich im Fahrzeug ein Teil der Beute, unter andrem Schmuck und Silberbarren, befand“, sagte Alois Ebner, Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried gestern Abend auf Anfrage der Oberösterreichischen Nachrichten. Die Festnahme dürfte in unmittelbarer Nähe zum Grenzübergang Obernberg erfolgt sein. Die bayerischen Polizisten verständigten die Kollegen in Ried, jetzt ist die Staatsanwaltschaft Ried am Zug. „Es wird intensiv ermittelt, die beiden türkischen Staatsbürger wurden bereits befragt“, sagt Ebner.

U-Haft dürfte verhängt werden

Die Verdachtslage gegen die beiden Männer sei sehr dicht. Die Verhängung der Untersuchungshaft wurde beantragt, die dringend Tatverdächtigen wurden bereits in die Justizanstalt Ried eingeliefert.

„Einer der beiden Männer hat in einer ersten Vernehmung bereits ein Geständnis abgelegt“, sagt Ebner. Das Duo dürfte sich bei den Vernehmungen gegenseitig beschuldigt haben. Für die Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Hohe Haftstrafen drohen

Sollte Anklage wegen des Verbrechens des schweren Raubes und der Freiheitsentziehung erhoben werden, drohen den Verdächtigen hohe Haftstrafen. Der Strafrahmen für das Verbrechen in Andrichsfurt würde dann bis zu 15 Jahren betragen. Für beide Männer gilt die Unschuldsvermutung.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at