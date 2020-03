LINZ. Der Überfall hat vor genau einem Jahr die Öffentlichkeit schockiert: Zwei Geldboten waren, wie berichtet, in den frühen Morgenstunden in der Linzer Innenstadt von zwei maskierten Tätern äußerst brutal überfallen und kurzfristig in Geiselhaft genommen worden, ehe die Täter samt hoher Beute zu Fuß flüchteten.