Nach Brandserie in Enns: Teenager und Komplizen angeklagt

Ein 17-Jähriger aus Ennsdorf soll die Feuer aus Nervenkitzel gelegt haben, eine 20-jährige Frau und ein 23-jähriger Mann sollen ihm dabei geholfen haben. Auch sie müssen vor Gericht.

Die Brandserie hatte am Abend des 19. Jänner begonnen: Zuerst stand ein Mistkübel beim Bahnhof in Flammen, später ein Container und schließlich eine Holzhalle am Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs. Nachdem ein Oberleitungsmast der angrenzenden Bahngleise der Westbahnstrecke stark beschädigt war und umzustürzen drohte, wurde der Zugverkehr zwischenzeitlich teilweise eingestellt. Einen Tag später wurde ein Holzhaufen in einem Waldstück beim Donauradweg angezündet werden. Bei drei der vier Brände wurde Benzin als Brandbeschleuniger verwendet.