Nach Brand: Mieter dürfen vor Weihnachten wieder in Wohnungen

Bloß ein verkohltes Gerippe blieb vom Wohnblock in der Schörgenhubstraße in Linz-Kleinmünchen. Der Dachstuhl und die obere Wohnebene waren Anfang Dezember ein Raub der Flammen geworden. Jene Wohnungen, die von den Flammen verschont blieben, wurden vom Löschwasser der Feuerwehr schwer beschädigt, die OÖN haben berichtet.

Nun, nur wenige Tage vor Weihnachten, dürfen zehn Mieter wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Restaurierungsarbeiten sind noch im vollem Gange. "In den vergangenen Tagen haben wir gemeinsam mit Partnerfirmen rund um die Uhr, feiertags und am Wochenende gearbeitet, damit wir so rasch wie möglich einen Überblick über den Schaden erhalten und mit der Schadensbehebung beginnen konnten", sagt Nicola Moser, Obmann-Stellvertreterin der Wohngenossenschaft Familie. Rund 70 Mieter waren durch den Brand obdachlos geworden. Viele kamen bei Angehörigen unter. "All jenen, die sie bei sich aufgenommen haben und ihnen so kurz vor Weihnachten ,Herberge‘ gegeben haben, ein großes Dankeschön", sagt Moser.

Mann hatte 4,5 Promille

Vier Wohnungen des Blocks sind wohl noch über einen längeren Zeitraum nicht benützbar. Sie müssen komplett saniert werden. Die Sanierung des Hauses werde noch mehrere Monate dauern, so die Hausverwaltung.

Eine brennende Zigarette dürfte das Feuer ausgelöst haben. Der Verdächtige, er wohnte in einer der oberen Wohnetagen, soll 4,5 Promille Alkohol im Blut gehabt haben. Er erlitt eine Rauchgasvergiftung und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Polizei und Justiz ermitteln in dem Fall weiterhin. Untersucht wird, ob das Feuer durch fahrlässige Brandstiftung entstanden ist. Die Anklagebehörde warte noch auf einen schriftlichen Bericht der Polizei, teilte Ulrike Breiteneder, die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Linz, am Mittwoch auf Anfrage der OÖNachrichten mit.