Nach Brand in Hörsching: Arbeiter starb im Spital

Nach der Brandkatastrophe in einem Müllentsorgungsbetrieb der Energie AG in Hörsching am 10. Oktober ist einer der drei schwer verletzten Mitarbeiter im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Das teilte gestern die Energie AG mit. Der 44-jährige Linzer war zur Behandlung in eine Spezialklinik in München transportiert worden. Dort kämpften die Ärzte wochenlang um das Leben des Arbeiters, leider ohne Erfolg.

Der gebürtige Bosnier sei 20 Jahre im Unternehmen tätig gewesen, davon 16 Jahre als Schichtleiter in der Sortieranlage. "Er war ein verlässlicher Mitarbeiter. Wir können die Tragödie kaum fassen, unser Mitgefühl gilt vor allem seinen Angehörigen", sagte gestern Generaldirektor Werner Steinecker. Der 44-Jährige hinterlässt eine Frau und drei Töchter.

Die Brandursache ist weiterhin unklar, Sachverständige ermitteln.

