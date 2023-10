Nach Bluttat gegen Ex-Schwager: Mordprozess in Steyr gegen 37-Jährigen

Dem Mann wird zur Last gelegt, im März in Grünburg (Bezirk Kirchdorf) seinen Ex-Schwager durch zwei Schüsse aus einer legal besessenen Faustfeuerwaffe getötet zu haben, hieß es in einer Presseaussendung des Gerichts am Montag. Der Geschworenenprozess ist für den ganzen Tag anberaumt.

Der Angeklagte und drei Zeugen werden einvernommen, ein gerichtsmedizinischer und eine psychiatrische Sachverständige sollen zu Wort kommen. Der 37-Jährige war bereits bei der polizeilichen Einvernahme nach der Tat geständig. Als Motiv gab er an, er habe befürchtet, dass sein Neffe und seine Nichte, die Kinder seiner Schwester mit dem Mordopfer, wie deren Vater würden. Nach der Tat war der Mann mit seinem Pkw an seine Wohnadresse im Bezirk Amstetten geflüchtet. Dort wurde er festgenommen.

