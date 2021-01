Nach Auffahrunfall: Auto 200 Meter unter Lkw mitgeschleift

Der Unfall ereignete sich auf der Innkreisautobahn in Fahrtrichtung Passau, im Gemeindegebiet von Pram. Ein PKW kollidierte nach ersten Informationen zufolge aus bisher unbekannter Ursache mit einem LKW. Der PKW wurde unter dem LKW eingeklemmt und rund 200 Meter unter dem LKW mitgeschleift, ehe beide Fahrzeuge zum Stillstand kamen.

Eine Person wurde bei dem Unfall schwer, eine weitere leicht verletzt. Zwei Feuerwehren, Rettungsdienst und Notarzt sowie Autobahnpolizei und ASFINAG standen im Einsatz. Die Innkreisautobahn war in Fahrtrichtung Passau zwischen Haag am Hausruck und Ried im Innkreis an der Unfallstelle rund eineinhalb Stunden nur erschwert passierbar. Es bildete sich ein kurzer Rückstau.