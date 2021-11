Nach Attacke mit Brechstange: Nachbar verfolgte Einbrecher

Das Trio konnte zumindest einen der zwei Männer, die zuvor in einem Wohnhaus einen Tresor gestohlen hatten, anhalten und die Polizei verständigen. Zuvor waren die Täter über eine Leiter auf den Balkon eines Wohnhauses in Pasching gelangt und hatten vergeblich versucht, die Balkontüre aufzuzwängen. Die beiden schlugen mit dem Einbruchswerkzeug die Scheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Mit ihrer Beute, einem Tresor, flüchteten die Männer – allerdings nicht unbemerkt.

Ein Nachbar war in der Zwischenzeit auf die Einbrecher aufmerksam geworden und überraschte sie im Garten. Als der 60-jährige Bosnier und sein Komplize den Zeugen erblickten, ging der 60-Jährige auf ihn los. Gegen den Schlag mit der Brechstange konnte der Nachbar gerade noch ausweichen. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Tresor Richtung B1.

Der Nachbar nahm die Verfolgung auf, verlor den Mann mit dem Tresor aber aus den Augen und eilte daher dem zweiten Täter nach, der immer noch die Brechstange bei sich hatte. Zusätzlich wurden zwei Mitarbeiter einer Firma auf den flüchteten Dieb aufmerksam und kamen zur Hilfe. Im Kreuzungsbereich stellten die drei Männer letztendlich den flüchtenden Bosnier und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei an. Die Fahndung nach dem flüchtigen zweiten Täter läuft noch, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.