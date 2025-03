Nach Attacke mit Barhocker in Steyr: Anklage gegen Angreifer

Wie berichtet hat der 67-Jährige am Rosenmontag einen Zebrastreifen im Stadtgebiet von Steyr überquert. Der 30-Jährige war zur selben Zeit mit dem Auto unterwegs und musste am Gehsteig anhalten. Da reagierte er plötzlich aggressiv, brüllte den Fußgänger an. Dieser flüchtete verängstigt in eine nahegelegene Bäckerei. Der Pkw-Lenker verfolgte ihn und schlug auf den älteren Mann ein.