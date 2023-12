Nach Attacke auf Zirkuskamele: Ruf nach strengeren Regeln für Kampfhunde

Nachdem ein Hund am Samstagabend vier Zirkuskamele in Mauthausen (Bezirk Perg) attackiert und an den Beinen verletzt hat, werden wieder Rufe nach strengeren Regeln für Kampfhunde laut. Zeugenaussagen zufolge soll es sich bei dem Hund, der die Tiere und den 23-jährigen Sohn des Zirkusdirektors nach der Vorstellung angegriffen hat, um einen Staffordshire Terrier oder Pitbull gehandelt haben.

OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger erneuerte auf Grund des Vorfalls seine Forderungen nach einer Maulkorb- und Leinenpflicht für Kampfhunde im öffentlichen Raum. "Der Angriff zeigt einmal mehr, dass der Schutz vor Kampfhunden verbessert werden muss. Der wirksamste Schutz vor Bissattacken ist und bleibt ein Maulkorb für Kampfhunde", sagte Hiegelsberger.

Wie ausführlich berichtet, ist eine Novellierung des Oberösterreichischen Hundehaltegesetzes derzeit in Arbeit. Ein erster Entwurf wurde Ende November vorgelegt. Die tödliche Bissattacke im Herbst in Naarn lieferte den Anlass für die Neugestaltung des Gesetzes. Eine Liste für gefährliche Rassen findet sich nicht im Vorschlag. Vielmehr ist eine Differenzierung zwischen kleinen und großen Hunden Kernpunkt der Novelle. So sollen für Hunde mit mehr als 40 Zentimeter Widerristhöhe oder einem Gewicht über 20 Kilogramm strengere Regeln gelten, als für kleinere Artgenossen.

So soll das Hundehaltegesetz reformiert werden Bild: OÖN Grafik

Schon Ende November forderte die ÖVP eine klare Unterscheidung innerhalb der Gruppe größerer Hunde. "Gefährliche Hunderassen wie Bullterrier, Staffordshire Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Dogo Argentino, Pit Bull Terrier und Tosa Inu und ihre Einkreuzungen sind nicht umsonst bereits konkreter Gegenstand gesetzlicher Regelungen in den österreichischen Bundesländern Wien, Niederösterreich und Vorarlberg", sagte oö. Klubobmann Christian Dörfel. Eine generelle Leinen- und Maulkorbpflicht für diese Rassen "wird aus fachlicher Sicht des Tierschutzes kritisch gesehen", äußerte sich Lindner damals dazu. Im Jänner werden die Beratungen zur Novellierung des Gesetzes im Unterausschuss fortgesetzt.

