Nach Amoklauf im Mühlviertel: "Das Leben muss weitergehen"

Mehr als 80 Tage ist es her, dass das Leben im oberen Mühlviertel sich von einer Sekunde zur anderen für so viele Menschen so tragisch verändern sollte. Der Bürgermeister von Kirchberg im Bezirk Rohrbach und ein Jagdleiter aus dem nahen Arnreit wurden erschossen, in einem Waldstück beging der mutmaßliche Täter Suizid. Durch Untersuchungen sollte sich später herausstellen: vermutlich noch am selben Tag, dem 28. Oktober 2024.