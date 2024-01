Nach Amokfahrt: Prozess gegen Iraker beginnt

Angeblich ist Saba I. psychisch so schwer krank, dass er im strafrechtlichen Sinn nicht schuldig gesprochen werden kann. Der 42-jährige Flüchtling aus dem Irak leidet laut Gerichtsgutachten an paranoider Schizophrenie und gilt als zurechnungsunfähig.

Weil zu befürchten ist, dass er weitere schwere Taten begehen könnte, soll er zeitlich unbefristet in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen werden. Darüber geht es im Kern in dem Prozess im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz, der heute beginnt und am kommenden Dienstag und Donnerstag fortgesetzt werden soll.

Lesen Sie mehr:

Wäre der Linzer Amokfahrer schuldfähig, müsste er sich wegen dreifachen Mordversuches, mehrerer Morddrohungen, eines Autoraubes und vier Raubversuchen verantworten. Hinzu käme illegaler Waffenbesitz.

Wie berichtet hatte der Mann laut Staatsanwaltschaft im Jänner des Vorjahres zuerst versucht, seine Ehefrau zu erstechen. Daraufhin sei er mit einem Auto geflüchtet, wobei er versucht haben soll, zwei Polizisten zu überfahren. Eine Beamtin wurde dabei schwer verletzt und der Täter erbeutete ein Sturmgewehr der Polizei. Mit der Waffe soll er mehrere Verkehrsteilnehmer bedroht und in drei Fällen ein Fluchtauto erbeutet haben. Damit verursachte er am Ende einen Unfall, sodass der 42-Jährige festgenommen werden konnte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.